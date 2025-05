Der BSC 99 Laucha hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Kelbra mit 0:2 (0:0).

Laucha/MTU. Das Spiel zwischen Laucha und Kelbra ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste (29., 67.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Artur Khudyi das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

75. Minute: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Unmittelbar darauf gelang es Eric Okapal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (75.). Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Kelbra

BSC 99 Laucha: Stollberg – Porse, Handt, Riesen, Saal, Keidel, Schaer (73. Stichling), Sielaff, Bothe, Schumann, Krentz

SV Kelbra: Mykhailov – Bornkessel (83. Eßrich), Tagishi, Gurniak, Rybak, Shpikula, Khudyi, Matschulat, Steinberg, Nosov, Okapal (89. Neumann)

Tore: 0:1 Artur Khudyi (73.), 0:2 Eric Okapal (75.); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Mert Yilmaz; Zuschauer: 74