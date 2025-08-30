Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Duell zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln endet mit Remis 0:0

Freyburg/MTU. Im Jahnstadion Freyburg haben 253 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem FC RSK Freyburg und dem Sportring Mücheln verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

0:0 im Duell zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln –

Die Freyburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – S. Alalo, Sambu, Großmann (80. Illig), Weise (58. Rosenberg), Schulz, Töpe, Pereira Nunes, Kaiser, Krumbholz, Schied

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig (78. Kunze), Bagehorn (71. Sell), Meyer (67. Adamski), Schubert (81. Scharf), Sommerwerk, Jaskula (62. Marggraf), Maak, Semmer, Kuhnert, Grosser

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253