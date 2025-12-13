Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den TSV Großkorbetha fuhr der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Max Hauer traf für den SSC Weißenfels II in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Oliver Seidel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

47. Minute SSC Weißenfels II auf Augenhöhe mit TSV Großkorbetha – 1:1

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Brian Olajide wurde für Erik Scherbaum eingesetzt und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite räumten Hannes Pschribülla für Lorenz Reinschmied und Oliver Seidel für Robert Schenk den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Brian Olajide den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Weißenfels sicherte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Schumann, Häcker, Beyer, Scheiding, Scherbaum (53. Olajide), Barnickel (77. Köllner), Puphal, Ducke (90. Karl), Hauer (65. Haufe), Baust

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hartmann, Hesse, Große, Knothe, Schneider, Seidel (72. Schenk), Pschribülla (54. Reinschmied), Knothe, Küster (82. Berbig), Thurm

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157