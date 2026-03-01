Der SV Braunsbedra errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 450 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp überlegen. Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Ibrahimi Bachirou Soulet für Braunsbedra traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Eric Hägele den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Minute 70: SV Braunsbedra führt mit zwei Toren

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joao Dahaba wurde für Martin Necke eingesetzt und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite räumten Tobias Bagehorn für Paul Sell und Moritz Sommerwerk für Jason Lee Herrmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln doch noch die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Philip Buss (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mücheln erzielen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Reifarth, Voigt, Odufuye (67. Werner), Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Schulze, Necke (79. Dahaba), Glaubitz, Richter, Böhme, Toth (67. Hägele)

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer, Grosser, Kuhnert, Hiersig, Sommerwerk (78. Herrmann), Maak, Saddei (67. Meyer), Schubert, Semmer (87. Buss), Bagehorn (75. Sell)

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450