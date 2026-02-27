Eine Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Hettstedt mit 1:2 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christian Bölke. Der Trainer von Lüttchendorf musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Bohdan Savenko (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Wienholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Minute 62: SV Eintra. Lüttchendorf mit 0:2 im Rückstand

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tim Drosihn, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Horlbog, Drosihn, Siebald, Gerlach, Stoye, Siebenhühner, Kolle, Schlegel, Kastrati (62. Hajdarpasic)

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, Svitiukha, Krey, Stein, Kemnitz (82. Klymenko), Krey (58. Vollmann), Savenko, Wienholz, Doberenz (87. Lettau), Prokhorenko

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196