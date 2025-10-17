Der SV Großgrimma errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha haben sich am Freitag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). Großgrimma – Großkorbetha: Nachdem der SV Großgrimma an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:1).

In Minute 17 schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

SV Großgrimma sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 51

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nur kurz darauf gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Hohenmölser Team den Sieg zu verschaffen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Schneider, Wöpe (77. Boronczyk), Angeli, Weidner, Krobitzsch (59. Beyenbach), M. Rackowitz, Pillert (86. Palatini), Göbel, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Zech

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Thurm, Lieb (62. Hesse), Knothe, Knothe, Seidel (80. Binneböse), Hartmann (86. Pschribülla), Küster, Reinschmied, Große

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145