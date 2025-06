Der FC RSK Freyburg erzielte am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 100 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Kreisfeld.

Freyburg – Kreisfeld: Nachdem der FC RSK Freyburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Christian Lemmnitz-Thenee (SV Eintracht Kreisfeld) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Joao Carlos Dos Prazeres Pires (27.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen FC RSK Freyburg und SV Eintracht Kreisfeld – Minute 27

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Kreisfeld kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Khail Alalo konnte seinem Team in Minute 52 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Eintracht Kreisfeld musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Felix Kaiser den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (77.). Damit war der Erfolg der Freyburger entschieden. In Spielminute 78 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Eintracht Kreisfeld

FC RSK Freyburg: Madeja – Schulz, Mohrmann (59. Gottschalk), Lehwald (78. Mänicke), Weise, Schmiedl, Alalo (69. Söll), Kaiser, Hofmann (36. Kirchhoff), Schirner, Dos Prazeres Pires (59. Kolata)

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Lemmnitz-Thenee, Petsch, Schwarzbach, Lemmnitz-Thenee (63. Werthmann), Tobiasch, Weber, Schneider, Stellmach, Kühnemund, Kemnitz

Tore: 0:1 Christian Lemmnitz-Thenee (21.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (27.), 2:1 Khail Alalo (52.), 3:1 Felix Kaiser (77.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Peter Reifenscheid, Fabian Beier; Zuschauer: 100