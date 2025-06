Der FC RSK Freyburg erzielte am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 100 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SG Spergau.

Freyburg/MTU. Die 100 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen das Team aus Spergau mit 4:1 (0:0) souverän.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Felix Bartel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (48.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Jonas Weise (53.) erzielt wurde.

Es sah nicht gut aus für die SG Spergau. In Minute 56 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Jonas Weise traf für Freyburg in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC RSK Freyburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Spergau musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Steven Krumbholz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SG Spergau

FC RSK Freyburg: Hörnig (56. Madeja) – Schulz, Söll (63. Kirchhoff), S. Alalo, Weise, Lehwald (70. Kaiser), Bagdohn, Dos Prazeres Pires, Bartel (53. Krumbholz), Kolata (50. K. Alalo), Schirner

SG Spergau: Engel – Jauck, Osmanaj, Völkerling (62. Ionasanu), Machner, Hammerschmidt (86. Peterwitz), Immig (65. Kurze), Hoffmann, Peter (76. Böttger), Eidner (46. Jauck), Bernhardt

Tore: 1:0 Felix Bartel (48.), 2:0 Jonas Weise (53.), 2:1 Erik Jauck (56.), 3:1 Jonas Weise (85.), 4:1 Steven Krumbholz (90.+2); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Jakob Laucke, Sebastian Kriese; Zuschauer: 100