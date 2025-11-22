Dem FC RSK Freyburg gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Kelbra mit 6:4 (3:2) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der SV Kelbra ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:4 (3:2).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Freyburger (15.). Nach 16 Minuten schoss Lukas Töpe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Freyburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Jaroslav Shpikula der Torschütze (17.).

FC RSK Freyburg Kopf an Kopf mit SV Kelbra – 1:1 in Minute 17

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Freyburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Malam Sidi Sambu versenkte den Ball in der 28. Minute per Strafstoß, gefolgt von Marvin Bagdohn (39.). Es wollte den Freyburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Artur Khudyi versenkte den Ball in Minute 43. Eine echte Bedrohung erwuchs den Freyburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Felix Kaiser traf in Minute 60, gefolgt von Leon Staupendahl (80.). Die Kelbraer blieben ihnen auf den Fersen. Shpikula versenkte den Ball in Minute 88, gefolgt von Illia Nosov (94.). In der 26. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Kelbra steckte jetzt eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein. Spielstand 5:4 für den FC RSK Freyburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Illia Nosov den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Kelbraer aber nicht mehr wettmachen. Die Freyburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Kelbra

FC RSK Freyburg: Madeja – Großmann, Schirner, Sambu (64. Staupendahl), Pereira Nunes, Schulz, Weise (84. Rosenberg), Bagdohn (86. Beyer), Töpe, Kirchhoff (61. Schied), Kaiser

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi (63. Steinberg), Hegenbart (46. Tagishi), Barthel, Rybak (52. Seliushkov), Matschulat, Nosov, Eis, Shpikula, Gurniak, Conde

Tore: 1:0 Lukas Töpe (16.), 1:1 Jaroslav Shpikula (17.), 2:1 Malam Sidi Sambu (28.), 3:1 Marvin Bagdohn (39.), 3:2 Artur Khudyi (43.), 4:2 Felix Kaiser (60.), 5:2 Leon Staupendahl (80.), 5:3 Jaroslav Shpikula (88.), 5:4 Illia Nosov (90.+4), 6:4 Leon Staupendahl (90.+6); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Julius Neumann, Wanja Pook; Zuschauer: 110