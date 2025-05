Kantersieg für den MSV Eisleben: Am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV Eintracht Kreisfeld einfahren. Vor 130 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Eisleben/MTU. Die Eisleber haben am Freitag dem Gegner aus Kreisfeld souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 19 schoss Paul Schotte das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Eisleber legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Yan Shtyrbu der Torschütze (22.).

MSV Eisleben mit 2:0 vorne – 22. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Kreisfeld steckte einmal Gelb ein. Der MSV Eisleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Mike Wiele. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Schotte traf gleich mehrmals – in Minute 38 und 54 und Neumeister in Minute 81. Spielstand 5:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 26

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Jason Behncke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Eintracht Kreisfeld

MSV Eisleben: Isensee – Schotte, Wendler (68. Behncke), P. Bloßfeld (65. Fulczyk), Wölbing (68. Giesemann), Shtyrbu, Roos (62. Neumeister), Zeugner (62. Damm), C. Bloßfeld, Bobeliuk, Eichler

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Friedrich (59. Pechara), Schwarzbach, Weber (81. Lotse), Kemnitz (81. Petsch), Huster (62. Lemmnitz-Thenee), Lemmnitz-Thenee, Kühnemund, Stellmach, Tobiasch, Lampe

Tore: 1:0 Paul Schotte (19.), 2:0 Yan Shtyrbu (22.), 3:0 Paul Schotte (38.), 4:0 Paul Schotte (54.), 5:0 Leonard Neumeister (81.), 6:0 Jason Behncke (89.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Linus Maximilian Pillert, Nico Fricke; Zuschauer: 130