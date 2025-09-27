Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Braunsbedra einstecken.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Kai Roman Richter das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Nicolas Baum erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit SV Braunsbedra – 1:1 in Minute 55

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Emilio Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Braunsbedraner Team den Sieg zu verschaffen (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze, Hetke, Eisler (78. Kögel), Baum, Buchhorn, Schröter, Fuhrmann, Roßner, Gümül (46. Stöhr), Grüllmeyer

SV Braunsbedra: Henze – Zinchenko, Voigt, Richter, Glaubitz, Odufuye, Böhme, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Hägele (63. Reifarth), Popov, Polishchuk

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28