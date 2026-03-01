Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln fuhr der SV Braunsbedra am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Braunsbedraner legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Eric Hägele der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Minute 70: SV Braunsbedra mit 2:0 Vorsprung

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Joao Dahaba kam rein für Martin Necke und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Philip Buss den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Mücheln erlangte (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz, Toth (67. Hägele), Schulze, Böhme, Reifarth, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Voigt, Odufuye (67. Werner), Necke (79. Dahaba), Richter

Sportring Mücheln: Mund – Saddei (67. Meyer), Kuhnert, Berghammer, Semmer (87. Buss), Bagehorn (75. Sell), Maak, Schubert, Hiersig, Sommerwerk (78. Herrmann), Grosser

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450