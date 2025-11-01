Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem SSC Weißenfels II machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Phillip Kopp das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hinkt 0:2 hinterher – Minute 66

Schon fünf Spielminuten später konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Schell, Kowol (69. Drischmann), Krämer, L. Kopp, Köhler (46. Brendel), Freudenberg, F. Kopp, Kräuter (69. L. Schmidt), Rothhoff

SSC Weißenfels II: Magul – Kresse (46. Scherbaum), Kopp, Schumann, Thormann, Barnickel, Hauer (71. Roy), Olajide (79. Karl), Scheiding, Beyer (85. Maas), Ducke (65. Petrick)

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99