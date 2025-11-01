Ergebnis 9. Spieltag Niederlage vor heimischem Publikum: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 muss 0:2 gegen SSC Weißenfels II akzeptieren
Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem SSC Weißenfels II machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.
Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 16 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Phillip Kopp das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 9
SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hinkt 0:2 hinterher – Minute 66
Schon fünf Spielminuten später konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II
SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Schell, Kowol (69. Drischmann), Krämer, L. Kopp, Köhler (46. Brendel), Freudenberg, F. Kopp, Kräuter (69. L. Schmidt), Rothhoff
SSC Weißenfels II: Magul – Kresse (46. Scherbaum), Kopp, Schumann, Thormann, Barnickel, Hauer (71. Roy), Olajide (79. Karl), Scheiding, Beyer (85. Maas), Ducke (65. Petrick)
Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99