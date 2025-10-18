Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen. 102 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Marggraf, Grosser, Kunze (76. Bischoff), Kuhnert, Bagehorn (87. Meyer), Maak, Schubert (82. Sell), Scharf, Richter (60. Büttner), Berghammer (67. Hiersig)

VfB Oberröblingen: Beek – Engelhorn, Cepa (84. Wenske), Kummer, Leich, Michael, Meißner, Altenburg (67. Ernst), Strese, Franke, Wanski

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102