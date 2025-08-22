Der Sportring Mücheln errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Braunsbedra.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra am Freitag 3:2 (2:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Florian Grosser der Torschütze (45+1.).

Sportring Mücheln in Minute 45+1 2:0 in Führung

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Tobias Bagehorn (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Der Sportring Mücheln rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Saddei (80. Meyer), Berghammer, Semmer, Grosser (83. Scharf), Bagehorn (72. Büttner), Kuhnert, Maak, Sommerwerk, Hiersig, Schubert (87. Sell)

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Krechky (55. Dahaba), Böhme, Fomba (83. Erl), Glaubitz, Hägele, Odufuye, Zinchenko, Reifarth, Bachirou Soulet

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650