Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Braunsbedra ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Ibrahimi Bachirou Soulet für Braunsbedra traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Braunsbedraner legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Eric Hägele der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Minute 70: SV Braunsbedra mit 2:0 Vorsprung

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Joao Dahaba ersetzte Martin Necke und Dmytro Zinchenko kam rein für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln doch noch die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Philip Buss (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mücheln erzielen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Richter, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Odufuye (67. Werner), Reifarth, Necke (79. Dahaba), Schulze, Voigt, Glaubitz, Böhme, Toth (67. Hägele)

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Kuhnert, Semmer (87. Buss), Hiersig, Bagehorn (75. Sell), Berghammer, Saddei (67. Meyer), Grosser, Sommerwerk (78. Herrmann), Schubert

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450