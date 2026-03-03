Die Magdeburger gehen mit einem klaren Vorsatz ins Top-Spiel am Donnerstagabend in der Getec-Arena . Zwischen beiden Teams geht es inzwischen auch ums Prestige.

In der vergangenen Champions-League-Saison gewannen Magnus Saugstrup und seine SCM-Kollegen das Heimspiel gegen Barcelona mit 28:23.

Magdeburg - Auch wenn die SCM-Handballer das Ticket fürs Viertelfinale in der Champions League schon sicher haben, wird nicht in den Schongang geschaltet. „Wir wollen gerne Gruppensieger werden. Auch wenn wir nicht wissen, was das bedeutet“, lautet die klare Ansage von Trainer Bennet Wiegert vor dem Top-Spiel gegen den FC Barcelona morgen Abend (20.45 Uhr) in der Getec-Arena.