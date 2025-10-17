Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha haben sich am Freitag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für das Team aus Großgrimma.

Lennox Lieb (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Minute 51: SV Großgrimma liegt 0:2 zurück

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nur kurz darauf gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hohenmölser zu entscheiden (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, Wöpe (77. Boronczyk), M. Rackowitz, Schneider, Krobitzsch (59. Beyenbach), Angeli, Pillert (86. Palatini), Weidner, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Zech

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Knothe, Große, Thurm, Küster, Hartmann (86. Pschribülla), Seidel (80. Binneböse), Reinschmied, Knothe, Lieb (62. Hesse)

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145