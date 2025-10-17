Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha heimste der SV Großgrimma am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für das Team aus Großgrimma.

Nach 17 Minuten schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Oliver Seidel erzielt.

SV Großgrimma liegt 0:2 im Rückstand – 51. Minute

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nur vier Minuten darauf konnte Felix Zech (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, Krobitzsch (59. Beyenbach), F. Rackowitz (59. Ibrahim), Wöpe (77. Boronczyk), Weidner, M. Rackowitz, Schneider, Pillert (86. Palatini), Zech, Angeli

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann (86. Pschribülla), Knothe, Reinschmied, Küster, Knothe, Lieb (62. Hesse), Große, Seidel (80. Binneböse), Schneider, Thurm

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145