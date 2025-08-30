Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra mit 2:0 vorne – Minute 44

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Rybak, Tagishi, Nosov, Shpikula, Conde, Okapal (86. Angermann), Matschulat, Eis, Hegenbart (62. Khudyi)

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (70. Roy), Petrick, Karl (86. Apel), Barnickel, Kresse, Ducke, Scherbaum, Häcker, Scheiding, Baust

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51