Dem SV Kelbra glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kelbraer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra führt mit 2:0 – 65. Minute

34 Minuten nach der Pause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Eis, Gurniak, Tagishi (71. Hegenbart), Eßrich (82. Bornkessel), Matschulat (90. Neumann), Nosov, Rybak, Khudyi, Shpikula

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, Kopp, Ullmann, Schell (59. Ghebregergis), Rothhoff, Kopp, Kowol, Köhler, Drischmann, Dos Prazeres Pires

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40