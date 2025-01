Dem SV Kelbra glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 104 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Die 104 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld) zwei Gelbe Karte an die Gäste (28., 72.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Nazar Rybak das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra mit 2:0 vorne – Minute 90

In der allerletzten Minute konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 2:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. Der SV Kelbra hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Tagishi (73. Siebenhüner), Okapal, Nosov, N. Steinberg, Matschulat (73. Gurniak), Shpikula, Barthel, Pozhydaiev, Steuer

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kopp (90. Freudenberg), Drischmann (61. Simon), Denzin, Reiche, Ullmann, Köhler, Kowol, Schmidt (46. Ghebregergis), Soulama, Zobel (76. Tänzler)

Tore: 1:0 Nazar Rybak (76.), 2:0 Illia Nosov (90.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Marcel Wolf, Rainer Burow; Zuschauer: 104