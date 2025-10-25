Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kelbraer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 65

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Shpikula, Khudyi, Tagishi (71. Hegenbart), Eis, Matschulat (90. Neumann), Barthel, Rybak, Eßrich (82. Bornkessel), Gurniak

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Rothhoff, Drischmann, Ullmann, Kopp, Schell (59. Ghebregergis), Dos Prazeres Pires, Köhler, Kowol, Kräuter

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40