Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 25 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hussein Elmi für Wengelsdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Hussein Elmi kickt SV Wacker 1919 Wengelsdorf in 2:0-Führung – Minute 73

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Elmi den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (73.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Lewinski, Erovic, Elmi, Hähnel, Zimmermann, Woithe, Marschhausen, Goltz (73. Wolf), Hempel, Beier

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Lange, Buchhorn, Baum, Stöhr, Yadlos (46. Schneider), Dietze, Eisler, Fuhrmann (60. Gümül), Grüllmeyer (76. Grübner), Schröter (60. Kamprath)

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25