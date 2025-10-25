Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Hussein Elmi (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

73. Minute: SV Wacker 1919 Wengelsdorf vorne dank Doppelpack von Hussein Elmi – 2:0

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Elmi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (73.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Elmi, Marschhausen, Woithe, Hähnel, Lewinski, Erovic, Goltz (73. Wolf), Beier, Hempel, Zimmermann

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Lange, Grüllmeyer (76. Grübner), Dietze, Yadlos (46. Schneider), Baum, Eisler, Stöhr, Schröter (60. Kamprath), Fuhrmann (60. Gümül)

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25