Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Wengelsdorf eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Weißenfelser gewannen souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Weißenfels.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (19.). Die Weißenfelser legten in der 45. Spielminute nach. Diesmal war Ralph Marschhausen der Torschütze.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf führt in Minute 45 mit 2:0

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Bereits drei Minuten darauf konnte Tim Lehmann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Elmi (71. Goltz), Khodadadkheyl, Lewinski (46. Beier), Marschhausen, Hempel (58. Deckner), Woithe, Rutz, Horstka, Hähnel, Tytko

SSC Weißenfels II: Förster – Säuberlich (46. Lehmann), Häcker (46. Karl), Kresse (82. Maas), Ducke, Baust, Thormann, Scheiding, Hauer, Haufe (71. Roy), Barnickel

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43