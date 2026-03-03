Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 43 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II.

Weißenfels/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SSC Weißenfels II musste jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (19.). Die Weißenfelser legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Ralph Marschhausen der Torschütze.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf führt nach 45 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Schon drei Spielminuten später konnte Tim Lehmann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Lewinski (46. Beier), Hempel (58. Deckner), Woithe, Khodadadkheyl, Horstka, Hähnel, Tytko, Marschhausen, Elmi (71. Goltz), Rutz

SSC Weißenfels II: Förster – Scheiding, Ducke, Baust, Barnickel, Kresse (82. Maas), Säuberlich (46. Lehmann), Haufe (71. Roy), Hauer, Häcker (46. Karl), Thormann

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43