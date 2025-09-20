Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln heimste der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Dmytro Horstka für Wengelsdorf traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Müchelner revanchieren: In Minute 86 wurde das Gegentor durch Paul Heiko Schubert erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Hempel, Horstka, Brovii, Rutz, Osmanaj (70. Deckner), Erovic, Hähnel, Marschhausen, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Beier (59. Goltz)

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Kuhnert, Marggraf, Maak (78. Kunze), Berghammer (71. Richter), Meyer (53. Saddei), Grosser, Bagehorn (66. Sell), Semmer (47. Adamski), Sommerwerk

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95