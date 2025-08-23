Kein Punktgewinn für TSV Großkorbetha: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den FC RSK Freyburg einstecken.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Nico Hoffmann. Der Trainer von Großkorbetha musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Freyburg beobachten.

Gleich nach dem Anstoß schoss Lukas Töpe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Die Freyburger legten in der 20. Minute nach. Wieder war Töpe der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

20. Minute: TSV Großkorbetha liegt 0:2 zurück

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Großkorbetha doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Thurm den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Großkorbetha erlangte (90.+5). Die Weißenfelser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – Buchheim, Thurm, Hesse (84. Hoppen), P. Knothe, F. F. Knothe, Schenk (62. Lieb), Küster, Hartmann, Große, Sommerfeld (76. Berbig)

FC RSK Freyburg: Derbek – Großmann (70. Kirchhoff), Pereira Nunes (62. Illig), Alalo, Töpe (76. Schulz), Kaiser (87. Hüttig), Schied, Weise, Schirner, Bagdohn, Sambu (83. Alalo)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104