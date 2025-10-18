Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Kelbra machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

TSV Kickers 66 Gonnatal unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SV Kelbra

Allstedt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Artur Khudyi (SV Kelbra) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Kelbraer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

TSV Kickers 66 Gonnatal hinkt 0:2 hinterher – Minute 63

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Pause, als Florian Steinberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (72.). Damit war der Triumph der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, (80. Hagene), Ditscher, Leich, Siebenhüner, Steyer, Goldberg, Omnitz, Stüber, Froeschen (60. Franke)

SV Kelbra: Mykhailov – Steinberg, Tagishi, Khudyi, Eis, Nosov (86. Hegenbart), Rybak, Okapal (83. Angermann), Matschulat (87. Neumann), Shpikula, Gurniak (83. Seliushkov)

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140