Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Kelbra machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Allstedt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, als Artur Khudyi für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Kelbra noch einen drauf: In Minute 63 wurde das zweite Tor durch Illia Nosov erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück – Minute 63

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Florian Steinberg den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (72.). Damit war der Sieg der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – (80. Hagene), Steyer, Siebenhüner, Leich, Stüber, Goldberg, Omnitz, Froeschen (60. Franke), Ditscher, Säcker

SV Kelbra: Mykhailov – Steinberg, Matschulat (87. Neumann), Okapal (83. Angermann), Nosov (86. Hegenbart), Tagishi, Gurniak (83. Seliushkov), Shpikula, Rybak, Khudyi, Eis

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140