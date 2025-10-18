Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 26 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den BSC 99 Laucha freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Tom Hetke (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Alexander Saal (8.) erzielt wurde.

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler, F. Stöhr (77. Roßner), Schröter, Yadlos (88. Schneider), J. Stöhr, Dietze (89. Grübner), Fuhrmann, Olbricht (58. Gümül), Grüllmeyer (88. Franke), Hetke

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Saal, Riesen, Mohs (60. Handt), Keidel, Schumann, Schneller, Hahnemann (75. Schmidt), Porse, Krentz, Bothe

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26