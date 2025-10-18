Der VfB 1906 Sangerhausen II erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 26 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Tom Hetke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Alexander Saal (8.) erzielt wurde.

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Pause, als Marius Grüllmeyer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (61.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – J. Stöhr, F. Stöhr (77. Roßner), Yadlos (88. Schneider), Dietze (89. Grübner), Eisler, Grüllmeyer (88. Franke), Olbricht (58. Gümül), Fuhrmann, Schröter, Hetke

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Riesen, Mohs (60. Handt), Keidel, Schneller, Porse, Bothe, Krentz, Saal, Hahnemann (75. Schmidt), Schumann

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26