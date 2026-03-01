Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Neuenhofe endete das Spiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Neuenhofe/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark ist gleichauf geendet.

Gleich nach Spielstart schoss Felix Pätz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark – 1:1 in Minute 53

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe musste einmal Gelb hinnehmen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Jonas Kapahnke (Bismark) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bismark erlangen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Stärke, Anders, Rüter, Hasler, Pätz (61. L. Tamm), L. Tamm, Aleithe, Ulrich, Riecke, Natho

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Paschke, Sonnenberg, Kalbe, Pietsch, Michelsen, Seeger, Buchholz, Kapahnke, Storbeck, Schulze

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45