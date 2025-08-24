Kantersieg für die NSG Ohre Spetze: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG Handwerk Magdeburg feiern. Vor 47 Zuschauern gewann das Team 12:1 (4:0).

Flechtingen/MTU. 12:1 (4:0) in Ohre Spetze: Ganze zwölf Bälle hat das Team von Rene Ahlfeld, die NSG Ohre Spetze, am Sonntag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Phil Steinmüller für Ohre Spetze traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Flechtinger legten in der 18. Minute nach. Diesmal war Lenni Scharenberg der Torschütze.

18. Minute: NSG Ohre Spetze baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Nick Tyler Arnold konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 37 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Handwerk Magdeburg. In Minute 47 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Heberling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 12:1 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Flechtinger entschieden. Die NSG Ohre Spetze rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – SG Handwerk Magdeburg

NSG Ohre Spetze: Wirth – König (31. Metaj), Pfarre, Arnold, Bethge (31. Bröckel), Steinmüller, Scharenberg, Meyer, Heberling, Möbbeck (25. Wehrmeister), Zeimer (25. Engel)

SG Handwerk Magdeburg: (77. Muhi) – Wilke, Franke, Voigt (18. Hübenthal), Bajaha, Ahmed Mohamud, Alabdullah, Solomon, Bode, Traore, Kuster

Tore: 1:0 Phil Steinmüller (2.), 2:0 Lenni Scharenberg (18.), 3:0 Nick Tyler Arnold (24.), 4:0 Nick Tyler Arnold (37.), 4:1 Mohiadin Ahmed Mohamud (47.), 5:1 Phil Steinmüller (53.), 6:1 Phil Steinmüller (61.), 7:1 Lenni Scharenberg (70.), 8:1 Lenni Scharenberg (76.), 9:1 Noah Luis Wehrmeister (81.), 10:1 Noah Luis Wehrmeister (82.), 11:1 Lennart Heberling (84.), 12:1 Lennart Heberling (89.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Zuschauer: 47