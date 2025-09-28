Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I gelang der SG Blau-Weiß Neuenhofe ein 3:2 (1:0)-Triumph über die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt am Sonntag 3:2 (1:0) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Yesse Grabe vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yanik Quaschny das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (41.).

Yanik Quaschny kickt SG Blau-Weiß Neuenhofe in 2:0-Führung – Minute 47

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Germania Olvenstedt e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Dennis Kapsch den Ball über die Torlinie bugsierte (75.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Riecke, Anders, Neumann, Stärke, Aleithe, Troppenz, Quaschny, L. Tamm, Natho, Chelvier

Germania Olvenstedt: Schade – Golde, Kapsch, Zahiti, Eckardt, Bühring, Hoyer, Kohl, Farhangnia, Shen, Schäfer

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32