Mit einer Niederlage für den TSV Rot-Weiß Zerbst endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (1:1).

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (44.).

1:1 für TSV Rot-Weiß Zerbst und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Vincent Geilich, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+5). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Pötzschke, Hahn, Hanuszkiewicz, Schmitz, Becker, Hänsel, Friedrich, Rauschenbach, Nehring

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Seelig, Kietz, Marku, Kozlowski, Hartung, Giss, Kaziur, Konicki, Seidel

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75