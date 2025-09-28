Für den Gastgeber SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg endete das Duell mit der SG Sargstedt / Germania HBS II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einem 4:4 (3:2)-Unentschieden.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (3:2).

Kevin Herbst (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (28.).

1:1 im Duell zwischen SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SG Sargstedt / Germania HBS II – Minute 28

1:1. Die Halberstädter konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Schneider versenkte den Ball in Spielminute 29. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Marc Leon Munzke traf in Spielminute 35, gefolgt von Nick Schmidt (45.). So einfach ließen sich die Halberstädter nicht abhängen. Lenny Henning traf in Minute 64, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

Am Ende der Partie sollte es der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Phil Heinrich Festerling den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Ilsenburger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – L. Abel, Busch (90. Otto), Knochen, F. C. Schmidt, Hartmann, R. F. Abel (81. Ahrends), Munzke, Schipp, N. Schmidt (68. Parete), Festerling

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Schneider, Henning, Camara, Bönicke, Natow, Schindler (46. Albrecht), Richter, Herbst (60. Hartmann), Hotopp (67. Roßmann), Gebauer

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50