Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I gelang der SG Blau-Weiß Neuenhofe ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Yesse Grabe vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yanik Quaschny das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (41.).

47. Minute: SG Blau-Weiß Neuenhofe vorne dank Doppelpack von Yanik Quaschny – 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Nach wenigen Momenten gelang es Dennis Kapsch, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Anders, Natho, Riecke, Stärke, Neumann, Quaschny, Chelvier, Troppenz, Aleithe, L. Tamm

Germania Olvenstedt: Schade – Schäfer, Eckardt, Zahiti, Hoyer, Kohl, Farhangnia, Kapsch, Shen, Golde, Bühring

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32