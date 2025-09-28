Für den Gastgeber SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg endete das Spiel gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einem 4:4 (3:2)-Unentschieden.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (3:2).

In Minute 22 schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (28.).

1:1 Ausgleich im Spiel SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen SG Sargstedt / Germania HBS II – 28. Minute

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Halberstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Schneider traf in der 29. Spielminute. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Marc Leon Munzke versenkte den Ball in Minute 35, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Lenny Henning traf in Spielminute 64, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Sargstedt / Germania HBS II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Phil Heinrich Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Ilsenburger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – N. Schmidt (68. Parete), Knochen, Hartmann, L. Abel, R. F. Abel (81. Ahrends), F. C. Schmidt, Busch (90. Otto), Festerling, Schipp, Munzke

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Natow, Schneider, Camara, Bönicke, Herbst (60. Hartmann), Gebauer, Henning, Richter, Hotopp (67. Roßmann), Schindler (46. Albrecht)

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50