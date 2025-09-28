Das Trainerduo mit Petrik Sander und Pascal Ibold sieht ein Spiel ohne Leidenschaft ihrer Mannschaft beim BFC Preussen.

Berlin - Der Trainer Petrik Sander kann so wunderbare Vergleiche ziehen, wenn es um Mentalität geht. „Wir sind alle im Sandkasten groß und erwachsen geworden, der war auch nicht immer toll und sauber“, sagte der 64-Jährige. Und ergänzte: „Man kann nicht nur bei Sonnenschein, im Stadion, auf wunderbaren Plätzen schönen Fußball spielen, man muss auch mal im Dreck wühlen.“ Darin wühlte nur kein Spieler aus der U 23 vom 1. FC Magdeburg am Sonnabend beim BFC Preussen, weshalb am Ende die fünfte Saisonniederlage in der Regionalliga Nordost protokolliert wurde.