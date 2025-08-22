Dem SV Eintracht Salzwedel glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

21. Minute SV Eintracht Salzwedel und Post SV Stendal im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Stendaler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Linus Wallbaum schoss und traf in der 31. Minute noch einmal. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in der 45. Minute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Wallbaum schoss und traf in Minute 80 ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Alec Philo Stramm schoss und traf in Minute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel steckte jetzt einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Eliah Samuel Riethmüller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu erweitern (90.+2). Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Wazar Hasan, Weißbach, Georgius, Riethmüller, Thaute, Hammer, Krubert, Heubach, Lemke, Horn

Post SV Stendal: Babajew – Kniep, Riedel, Michael, Rasuly, Winkler, Singh, Lenz, Wallbaum, Imiolczyk, Fanta

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41