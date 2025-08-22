Dem TuS Schwarz-Weiß Bismark gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 52 Zuschauer waren live dabei.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe haben sich am Freitag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Robin Schulze (TuS Schwarz-Weiß Bismark) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bismarker legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Michelsen, Schulze, Buchholz, Hildebrandt, Schmidt, Nikolai, Kapahnke, Seeger, Kalbe, Pietsch

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Neumann, Quaschny, Aleithe, Hasler, Chelvier, Tamm, Natho, Ulrich, Troppenz, Riecke

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52