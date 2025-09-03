Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am vergangenen Mittwoch war die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegenüber der SG Sargstedt / Germania HBS II machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

0:3 – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Oschersleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Manegold. Der Trainer von Hadmersleben musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Neo Justin Schürmann für Sargstedt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Nach Anpfiff der zweiten Hälfte dauerte es nicht allzu lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Junias Gustav Borchers den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 60

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb.

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Gustav Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (72.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Franke (46. Neumann), Herbst (75. Abraham Maketh), Okunowski, Borchers, Wolff (46. Mohamadi), Gaßmann (46. Eckert), Welz, Kegel, Jülich (75. Al Awad), Grüneberg

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Henning, Herbst (54. Albrecht), Michl, Natow, Richter, Schürmann, Hartmann (36. Roßberg), Neumann, Naujoks, Camara (54. Holstein)

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60