Aken/MTU. Die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 haben sich am Mittwoch in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (1:3).

Tim Lukas Eßbach traf für den Dessauer SV 97 e.V. in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Dessauer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hoang Nhat Phuc Nguyen der Torschütze (26.).

1:1. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Hartwig, Al Mahmoud, Khan, Porsch, Sulaiman, Schulze, Kutscher, Laubmeier, Nguyen, Zakhel

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31