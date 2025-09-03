Kein Punktgewinn für VfB Ottersleben: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Arminia Magdeburg hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Mittwoch in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:2). Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Matti Yorick Buschendorf für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch David Assner (41.) erzielt wurde.

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SV Arminia Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Buschendorf (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+2). Der VfB Ottersleben sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Lübke, Lieck (63. Hintze), Altenkirch, Krietsch, Raschauer (81. Niemann), Kozloff, Rüger, Yunashev, Bogunski, Pitschmann (63. Beierke)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Gerlach, Jakob, Plexnies (66. Sheviakov), Hättasch, Kranz, Assner (56. Scharfe), Beyer (56. Johnson), Barth, Buschendorf, May (66. Hoffmann)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120