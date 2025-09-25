Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimbonus half der JSG Wernigerode am Donnerstag nicht, als sie sich vor 32 Zuschauern mit 1:4 (0:0) gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II verabschieden musste.

1:4 – JSG Wernigerode verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Wernigerode/MTU. Das Match zwischen JSG und Sargstedt ist mit einer deutlichen 1:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ole Schindler (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Michl der Torschütze (58.).

JSG Wernigerode sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 58

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Enge konnte in Minute 68 einnetzen. Es lief nicht gut für die JSG Wernigerode. In Minute 72 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michl (Sargstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Sargstedt / Germania HBS II

JSG Wernigerode: Berger – Dübner (64. Bartkowiak), Freystein, Asemerom, Fuchs (30. Buchold), Turk (64. Michaelis), Schulz, C. Stechhahn, Hahne, Wypior, C. Stechhahn

SG Sargstedt / Germania HBS II: Holstein – Hotopp (46. Camara), Richter, Michl, Herbst (46. Kurzbach), Simon, Abazid, Kühnau (36. Neumann), Hartmann, Natow (32. Schindler), Henning (46. Enge)

Tore: 0:1 Ole Schindler (55.), 0:2 Alexander Michl (58.), 0:3 Marius Enge (68.), 1:3 Hannes Buchold (72.), 1:4 Alexander Michl (81.); Schiedsrichter: Michael Wollheim (Timmenrode); Zuschauer: 32