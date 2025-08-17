Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: An diesem Wochenende hat die SG Sargstedt / Germania HBS II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Plötzkau 1921 unterlag das Team von Marco Nathow mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Nolan Stöpel durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Gelbke den Ball ins Netz.

Minute 42: SG Sargstedt / Germania HBS II 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Natow (58. Roßmann), Abazid, Herbst (66. Albrecht), Hartmann (74. Schindler), Holstein, Camara, Hotopp (27. Henning), Michl, Rheinschmitt (35. Kühnau), Richter

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer, Meißner (46. Radicke), Gelbke, Fütz, Küstermann, Landgraf, Fricke, Wenzel (76. Häckert), Querfurt, Popp

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40