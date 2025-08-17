Für den Gastgeber SV Großgräfendorf endete das Duell mit der TSG Wörmlitz-Böllberg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 3:3 (0:3) getrennt.

Ben Louis Schulze traf für die TSG Wörmlitz-Böllberg in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Emir Redzhebov der Torschütze (26.).

SV Großgräfendorf gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 26

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Konstantin Goldschmidt (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Großgräfendorf erlangen (73.). Der SV Großgräfendorf rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Werner, Goldschmidt, Bunzel (31. Weniger), Tietze (31. Zänker), Geier (31. Wolf), Henze, Meyer, Hofmann, Ernst, Nehrkorn (42. Marggraf)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Schulze, Hajrizaj, Knabe (68. Schulze), Ölmez, Abo Zamr, Moussa Diop, Ouedraogo (36. Reso), Redzhebov, Löbel

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40