Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Sonntag war die SV Union Heyrothsberge gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

SV Union Heyrothsberge verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Das Spiel zwischen Heyrothsberge und Welsleben ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Jan Luca Filax traf für den MTV 1887 Welsleben in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

SV Union Heyrothsberge sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 47

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Fynn-Luca Wagner (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (47.). Mit 2:0 verließen die Welsleber den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hanke, Karmrodt, Hobohm, Irps (32. Hrachowitz), Kadriu, Ziemann, Felter, Montag, Sensenschmidt, Ursu

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Wagner, Marx, Bernau (46. Gloria), Löbel, Al-Alwan, Brych (36. Holm), Brych, Richter, Filax, Hellige

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34